Финский фотограф сделал видео полета над Марсом

Снимки Красной планеты были сделаны с зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Установленная на нем камера передает стереоизображения в серых тонах. В описании видео Фройдман поясняет, что ему пришлось раскрашивать изображения и вручную размечать контрольные точки ландшафта для 3D-моделирования. На все это у него ушло более трех месяцев, пишет портал fontanka.fi.

"В этом фильме я выбрал несколько локаций и превратил изображения в панорамное видео. Есть ощущение, что вы летите над Марсом, глядя вниз, наблюдая за интересными местами на планете, - говорит Фройдман. - И на Марсе действительно великолепные места! Мне бы хотелось увидеть снимки с Марса, сделанные ландшафтным фотографом, особенно из полярных регионов. Но, боюсь, я не смогу увидеть их в течение своей жизни", - сказал финский кинорежиссер.

Видео Яна Фройдмана: