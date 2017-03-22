Окружной суд не изменил обвинительный приговор врачу из Ида-Вирумаа

Тартуский окружной суд в среду, 22 марта, оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, который был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Суд второй инстанции посчитал решение Вируского уездного суда законным и обоснованным.

По оценке окружного суда, если бы Горячев с большим вниманием и большей ответственностью отреагировал бы на жалобу пациента, то у последнего было бы больше шансов выжить.

"Сегодняшнее решение можно обжаловать в течение 30 дней", - сказала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Вируский уездный суд 29 декабря 2016 года приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление.

Также ему придется оплатить свыше 14 000 евро в пользу родственников погибшего пациента в качестве возмещения морального ущерба.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года. В экстренное отделение больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом ”подозрение на кровотечение пищеварительного тракта”.

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу. На следующий день тот скончался от резкого ухудшения состояния здоровья.

Прокуратура обвинили врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, не диагностировав у пациента кишечное кровотечение, и своим бездействием причинил по неосторожности смерть мужчине.