Ратас заверил Пентус-Розиманнус в намерении придерживаться антироссийских санкций

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) заверил депутата Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) в намерении придерживаться антироссийских санкций до тех пор, пока Россия не станет выполнять Минские соглашения.

Об этом он заявил в среду, 22 марта, во время парламентского инфочаса.

"Эстония поддерживает продолжение санкций до тех пор, пока международное право, то есть Минские соглашения, не буду выполняться. И здесь нет места для дискуссии", - заявил Ратас.

Вместе с тем Ратас так и не ответил на вопрос, призвал ли он к порядку своих однопартийцев Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда, которые, как утверждает Пентус-Розиманнус, своими заявлениями подрывают общую политику Европейского союза в вопросе антироссийских санкций.

"Два дня подряд деятели из руководимой премьер-министром партии выступают в эфире ERR с позициями в отношении ведущей войну на Украине и находящейся под европейскими санкциями России, которые не просто противоречат внешнеполитической линии государства, но и тем самым подрывают доверие к Эстонии, которая через несколько месяцев станет председателем ЕС", - цитировал ранее в среду портал rus.err.ee слова Пентус-Розиманнус.

"Если премьер-министру важен внешнеполитический курс Эстонии, то он должен открыто призвать к порядку ведущих себя как сепаратисты Стальнухина и Карилайда, и прекратить всяческие спекуляции относительно общей санкционной политики ЕС", - добавила политик-реформист.

Она напомнила, что антироссийские санкции могут быть сняты только тогда, когда начнут выполняться Минские соглашения и Украина вернет контроль над своими границами.

В понедельник, как писал rus.err.ee, Михаил Стальнухин призвал приступить к восстановлению экономических отношений с Россией на политическом уровне.

"Я предложил в экономической комиссии рассмотреть возможность обратиться к профильной комиссии Госдумы РФ с предложением провести встречные визиты, то есть они к нам в Таллинн, мы - к ним в Москву. И обсудить сугубо экономические проблемы, связанные, в том числе, и с финансами", - сказал Стальнухин в эфире вечерних новостей на ETV+.

Во вторник, 21 марта, в эфире новостной программы ETV "Актуальная камера" Яанус Карилайд назвал позитивными начавшиеся дебаты на тему антироссийских санкций.