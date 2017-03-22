Жертвы терактов в Брюсселе столкнулись с бюрократической машиной

Жертвам произошедших год назад в Брюсселе терактов пришлось столкнуться с бельгийской бюрократией – у разных министерств имеются разные списки жертв и разные фонды помощи пострадавшим, что мешает быстро получить компенсации.

31-летняя бельгийская американка Карен Нортшилд серьезно пострадала в теракте и до сих пор находится в больнице. Она сказала газете De Standaard, что правительство ее бросило, передает ERR Uudised со ссылкой на EUobserver.

Отец женщины обвиняет международный аэропорт Брюсселя, где произошел взрыв, в том, что руководство пытается найти краткосрочное решение, хотя его дочери, вероятно, потребуется пожизненный уход.

"Страховая фирма аэропорта предложила временное, ограниченное возмещение, в случае, если мы подпишем признание, которое освобождает их от ответственности. Мы его не подписали", – сказала отец Нортшилд.

Часть пострадавших проходила лечение в клинике Sean-Jean, представитель которой сказал, что у многих пациенты возникли трудности со страховыми требованиями.

Пресс-секретарь бельгийского министерства социальных дел признал, что система очень сложная, и пострадавшим от теракта трудно вести дела. У разных министерств – разные списки жертв и разного размера фонды для помощи им.

Из фонда министерства юстиции можно ходатайствовать до 30 000 евро на покрытие расходов на лечение и до 60 000 евро на расходы, связанные с похоронами, не все люди знают о наличии такой возможности. После взрывов страховые требования представили более 1300 человек, но к министерству обратились всего 370.

Те, кто хотят получить помощь психолога, должны ходатайствовать об этом региональных ведомствах.

Идея выдать жертвам специальную ID-карту, которая дает право на льготы, такие как пожизненная пенсия, пока не узаконена из-за ожидания результатов расследования парламентского комитета о том, что государство не сделало в обеспечении безопасности.

Страховые фирмы также не торопятся делать выплаты жертвам. Если компенсацию можно требовать и за физический, и за моральный ущерб, то за последнее выплаты делают только в том случае, если дело закрыто, а оно может длиться годами.

В терактах, произошедших в Брюсселе 22 марта 2016 года, погибли 32 человека, травмы получили более 300.