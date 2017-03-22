Кооперативный банк получит от Таллинна более миллиона евро

В конце марта пройдет первое заседание учредителей Эстонского кооперативного банка, созданного властями Таллинна в 2015 году, но до сих пор не получившего банковскую лицензию. Учредители обсудят новое вливание от Таллинна, утвердят экономический отчет, внесут изменения в устав и изменят совет банка.

Собрание учредителей кооперативного банка состоится 28 марта в таллиннском Доме учителя. Городская управа Таллинна, как основной учредитель банка, утвердила повестку собрания.

В повестке говорится, что по состоянию на конец 2016 года объем баланса банка составил чуть более 5 млн евро. Доходность финансовой организации была отрицательной - минус 368 000 евро.

Учредителям предлагается утвердить увеличение уставного капитала банка на миллион евро. Деньги поступят из городского бюджета Таллинна. Соответствующее решение было принято депутатами городского собрания в ноябре 2016 года. Сейчас размер уставного капитала равен 5,2 млн евро, из которых 5 млн в 2015 году дал город Таллинн.

Кроме этого, собрание обсудит замену члена совета банка Айна Хансшмидта на Катрин Кендра, финансового директора Таллинна.

Так же по предложению Финансовой инспекции будут внесены изменения в устав организации.

О создании кооперативного банка было объявлено в июне 2015 года. В коммерческий регистр его внесли в феврале 2016 года. Банк до сих пор не получил банковскую лицензию.