Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года

Въезд Самойловой запрещен на три года, сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", – цитирует ее Интерфакс.

На своей странице в Facebook Гитлянская уточнила, что такое решение принято на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства, передает Би-Би-Си.

Гитлянская не написала, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров, а свой пост Гитлянская сопроводила фотографией с концерта Самойловой в Керчи.

При этом до сих пор Самойлова отсутствовала в обширном списке российских артистов, которым уже запрещен въезд на Украину за поддержку аннексии Крыма и действий пророссийских вооруженных формирований в Донбассе.

Самойлова 12 марта была выбрана представителем России на "Евровидении" по итогам конкурса, проводившегося российским "Первым каналом". До этого певица и композитор, родившаяся в 1989 году, неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах.

Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе". В сообщении российского телеканала отмечалось, что Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.