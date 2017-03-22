Совет Больничной кассы отложил решение вопроса о зарплатах медиков на апрель

В вопросе повышения зарплат сотрудников сферы здравоохранения определенности нет – совет Больничной кассы решил, что дождется решения правительства в апреле и, вероятно, повысит зарплату задним числом.

Совет Больничной кассы решил не повышать зарплатный компонент работников здравоохранения, передали радионовости ERR.

Совет решил, что зарплату медиков поднимут после того, как правительство в апреле примет решение о финансировании сферы здравоохранения, и после заключения коллективного договора. Как ожидается, зарплаты работников здравоохранения поднимут задним числом с 1 апреля.

Генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа назвала это решение прискорбным. По ее словам, в сфере здравоохранения по-прежнему сохраняется риск нарушения трудового мира и ничего не прояснится, пока правительство не примет политическое решение об увеличении финансирования сектора.