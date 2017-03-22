Эстонские предприятия водоснабжения поделятся своими знаниями с Африкой

Эстонский союз предприятий водоснабжения (EVEL) сообщил на конференции в честь Всемирного дня водных ресурсов о начале сотрудничества с НКО Pan African Vision for the Environment (PAVE), чтобы разработать и внедрить образовательную программу в сфере водной экономики Нигерии.

В ближайшие недели будет готова экспертная оценка, на основе результатов которой Министерство иностранных дел и Министерство окружающей среды примут решение о поддержке проекта.

"В рамках проекта мы стремимся изменить отношение нигерийцев к потреблению воды, научить их более экономно использовать воду, уменьшить загрязнения, объяснить важность систем водоснабжения различным целевым группам, особенно школьникам", – пояснил исполнительный директор EVEL Вахур Таркмеэс.

Он добавил, что видит в этом проекте также возможности для эстонских строительных предприятий, консультационных и ИТ-фирм, которые могли бы экспортировать свои ноу-хау в страну с самым быстро растущим населением в мире.

Помощь от Эстонии ожидают прежде всего в вопросах разработки образовательной программы и конкретных методик, поиске преподавателей и подготовке учебных материалов. В просветительской работе планируют использовать максимальное количество цифровых решений – видео, интерактивное онлайн-обучение, с помощью которого можно привлечь внимание молодежи, и т.д.

EVEL прогнозирует, что первоначально проект будет длиться четыре года, его общая стоимость составит примерно 500 000 евро. 30% от этой суммы обещало выделить из своих средств местное НКО PAVE, оставшуюся сумму, по словам Вахура Таркмеэса, покроют с помощью министерств и спонсоров, не исключено и привлечение внешней помощи.

В Нигерии на сегодняшний день проживает 182 млн человек, но согласно прогнозам, к 2050 году население составит уже 400 млн человек. В связи с ростом численности населения, изменениями климата, застройкой городов и дефицитом энергии у государства катастрофически выросла потребность в защите основных запасов воды, однако общество слабо осведомлено о рисках в сфере водных ресурсов.