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Стальнухин и Карилайд: обвинения в сепаратизме – это пропагандистский трюк ({{commentsTotal}})

Михаил Стальнухин. Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Депутаты Рийгикогу Михаил Стальнухин и Яанус Карилайд в ответ на обвинения в сепаратизме, прозвучавшие от реформистки Кейт Пентус-Розиманнус, заявили, что политик по всей видимости решила не углубляться в суть вопроса, так как она упустила немаловажный факт, что за поездку в Москву выступали и ее соратники по партии.

Михаил Стальнухин отметил, что уважает Кейт Пентус-Розиманнус как давнюю коллегу по работе в парламенте, но по всей видимости у члена Партии реформ мысли заняты лишь делами Autirollo, поэтому она стала использовать слова, смысл которых ей не совсем понятен. Это касается слова сепаратизм.

"Я разделяю тревогу своей коллеги, а также те возможности, которые открываются благодаря запугиванию нашим восточным соседом – Россией. Но я все же осмелюсь посоветовать реформистке воздержаться от высказываний, присущих тоталитаризму в политических дебатах. Только истинный почитатель такого режима может считать, что лишь его мнение единственно верное и имеет право на существование", – отметил Стальнухин. Он добавил также, что его предложение возобновить диалог связано прежде всего с политикой в сфере экономики Эстонии. Но в любом случае, все решения остаются в конечном счете за комиссией.

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд также отметил, что если комиссии, в состав которых входят политики от разных партий хотят думать в том числе и в восточном направлении, то такое решение можно только приветствовать, а не автоматически осуждать.

"Хотелось бы напомнить госпоже Пентус-Розиманнус, что члены экономической комиссии уже приняли решение о поездке в Москву и со стороны реформистов никаких возражений не поступало", – сказал Карилайд.

По словам политика, такое деструктивное поведение можно назвать абсурдным и остается лишь надеяться, что желание депутата парламента от Партии реформ запугивать своих коллег и сыпать безосновательными обвинения, так и останется сольным выступлением Пентус-Розиманнус.

Напомним, что 10 марта члены экономической комиссии Рийгикогу сообщили о том, что они собираются посетить международную выставку транспортно-логистических услуг "ТрнасРоссия", чтобы поддержать транзитный сектор страны. "Надеюсь, что реформисты не столь категорично и нервно реагируют на происходящее внутри своей фракции, как на глазах общественности и что за этим не последует наказание своих однопартийцев, членов экономической комиссии Дениса Бородича и Тоомаса Кивимяги в виде исключения из партии. Если их действия в партии также расцениваются как сепаратистские, то я бы посоветовал этим политикам срочно бежать оттуда", – заключил Карилайд.

Накануне Яанус Карилайд выступал в прямом эфире новостной передачи "Актуальная камера", где, отвечая на вопрос о санкциях ЕС в отношении России, политик отметил, что это вопрос, которой касается всех членов ЕС, поэтому решение по нему принимаются сообща с другими странами. Говоря же о внутригосударственных делах, Карилайд отметил, что дебаты на тему России, скорее, носят положительных характер, нежели негативный.

Редактор: Ирина Киреева



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