ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли четыре человека

В среду рядом со зданием парламента Великобритании в Лондоне произошло две террористические атаки: автомобиль на Вестминстерском мосту въехал в прохожих, затем мужчина смертельно ранил ножом охранявшего здание парламента полицейского. От рук террориста погибли четыре человека. Нападавшего застрелила полиция.

Еще 40 человек получили ранения, заявил помощник комиссара службы столичной полиции Марк Роули. Ранее сообщалось о 20 пострадавших и трех погибших.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сказал, что личность нападавшего установлена, но не сообщил никаких подробностей.

"Мы классифицируем случай как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное", — заявили в лондонской полиции, передает Би-Би-Си.

Заявление полиции

Как заявила полиция Лондона, в 14:40 поступило сообщение об инциденте в районе Парламентской площади, старший координатор объявил произошедшее террористическим инцидентом. Дан старт полноценной контртеррористической операции, командовать которой будет антитеррористический отдел полиции Лондона.

"На данный момент мы готовы подтвердить то, что нам уже известно, без выдвижения версий. Нам поступил ряд сообщений о человеке в Темзе, об автомобиле, наехавшем на прохожих, и о человеке, вооруженном ножом", – сообщила полиция. Во время инцидента рядом с местом уже находились сотрудники полиции, выполнявшие патрулирование. На место были высланы дополнительные силы.

Полиция "на данный момент уверена, что нападавший был один", - заявил заместитель главы лондонской полиции Марк Роули.

По последним данным, в результате нападения было ранено трое полицейских, добавил Роули.

Сообщения СМИ

По предварительным данным, днем 22 марта неизвестный на машине сбил несколько пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду у здания парламента. Примерно в то же время было совершено нападение с ножом на полицейских, дежуривших у парламента; полиция открыла огонь по нападавшему, он был застрелен.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что нападавшим в обоих случаях, по предварительным данным, был один и тот же человек. Как сообщают СМИ, нападавший – мужчина азиатской внешности, около 40 лет – был вооружен ножом длиной до 20 сантиметров.

По сведениям французской газеты Telegramme, в числе раненых в Лондоне – трое учеников средней школы из города Конкарно, расположенного во французском регионе Бретань, передает Би-Би-Си. Пострадавшим 15-16 лет. Они шли по Вестминстерскому мосту, когда в них врезался автомобиль и сбил с ног, сообщает издание. По словам очевидцев, после удара один из молодых людей оказался на капоте автомашины.

Парламентский корреспондент Daily Mail Квентин Леттс рассказал о моменте нападения. По его словам, на территорию парламента пытался проникнуть мужчина в черной одежде. Он напал на полицейского, размахивая непонятным предметом.

"Я видел, как крепко сбитый мужчина в черной одежде прошел через ворота во двор прямо под Биг-Беном. У него в руке был какой-то предмет, он выглядел как какая-то палка. Ему противостояли пара полицейских в желтых жилетах. Потом один из них упал, а мы увидели, как мужчина в черной одежде стал махать рукой — так, как будто он пытался ударить его ножом /../ Когда нападающий побежал ко входу, двое по-обычному одетых мужчин с пистолетами окрикнули его, как будто сделав ему предупреждение. Он не обратил на это внимания, и тогда они выстрелили два или три раза, и он упал".

Здание парламента и прилегающая к нему территория были блокированы силовиками. Премьер-министр Тереза Мэй, которая в среду отвечала на вопросы парламентариев, покинула здание дворца в сопровождении восьмерых охранников. Позднее началась эвакуация палаты общин.

Ближайшая к парламенту станция метро "Вестминстер" по распоряжению полиции закрыта для пассажиров. Мосты в центре Лондона закрыты. На улицах Лондона усилены меры безопасности, увеличено число полицейских.

Остановилось колесо обозрения "Лондонский глаз", спустя час людей начали выпускать из кабинок. Некоторые были заблокированы несколько часов.