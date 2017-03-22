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ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли несколько человек ({{commentsTotal}})

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Фото: Вблизи здания парламента в Лондоне произошла серия нападений. Автор: AFP/Reuters/Scanpix
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В среду в Лондоне около британского парламента произошла стрельба. Сообщается также об автомобиле, который сбил на Вестминстерском мосту несколько человек, а также о неизвестном, который напал с ножом на полицейского в парламенте, после чего был застрелен полицией. Полиция рассматривает случившееся как террористический инцидент.

Ассоциация британской прессы подтвердила смерть одного человека на Вестминстерском мосту. Sky News со ссылкой на свои источники сообщил о двух погибших. Кроме того, несколько человек находятся в больнице с серьезными травмами. Точное число пострадавших устанавливается,

По информации СМИ, из Темзы вытащили женщину, она жива, ее осматривают врачи. По всей видимости, эта женщина находилась на мосту, когда машина стала давить пешеходов. Позднее The Guardian и ВВС сообщили, что скончался полицейский, на которого с ножом напал террорист. 

"Одна женщина погибла, еще несколько человек пострадали, у некоторых из них "катастрофические" травмы, полученные в ходе инцидента на Вестминстерском мосту", – пишет The Guardian со ссылкой на врача госпиталя святого Томаса, который находится неподалеку от Вестминстерского моста.

По предварительным данным, днем 22 марта неизвестный на машине сбил несколько пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду у здания парламента. Примерно в то же время было совершено нападение с ножом на полицейских, дежуривших у парламента; полиция открыла огонь по нападавшему, он был застрелен.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что нападавшим в обоих случаях, по предварительным данным, был один и тот же человек. Как сообщают СМИ, нападавший – мужчина азиатской внешности, около 40 лет – был вооружен ножом длиной до 20 сантиметров. 

"Мы классифицируем случай как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное", — заявили в лондонской полиции, передает Би-Би-Си.

По сведениям французской газеты Telegramme, в числе раненых в Лондоне – трое учеников средней школы из города Конкарно, расположенного во французском регионе Бретань, передает Би-Би-Си. Пострадавшим 15-16 лет. Они шли по Вестминстерскому мосту, когда в них врезался автомобиль и сбил с ног, сообщает издание. По словам очевидцев, после удара один из молодых людей оказался на капоте автомашины.

Парламентский корреспондент Daily Mail Квентин Леттс рассказал о моменте нападения. По его словам, на территорию парламента пытался проникнуть мужчина в черной одежде. Он напал на полицейского, размахивая непонятным предметом.

"Я видел, как крепко сбитый мужчина в черной одежде прошел через ворота во двор прямо под Биг-Беном. У него в руке был какой-то предмет, он выглядел как какая-то палка. Ему противостояли пара полицейских в желтых жилетах. Потом один из них упал, а мы увидели, как мужчина в черной одежде стал махать рукой — так, как будто он пытался ударить его ножом /../ Когда нападающий побежал ко входу, двое по-обычному одетых мужчин с пистолетами окрикнули его, как будто сделав ему предупреждение. Он не обратил на это внимания, и тогда они выстрелили два или три раза, и он упал".

Здание парламента и прилегающая к нему территория были блокированы силовиками. Премьер-министр Тереза Мэй, которая в среду отвечала на вопросы парламентариев, покинула здание дворца в сопровождении восьмерых охранников. Позднее началась эвакуация палаты общин.

Ближайшая к парламенту станция метро "Вестминстер" по распоряжению полиции закрыта для пассажиров. Мосты в центре Лондона закрыты. На улицах Лондона усилены меры безопасности, увеличено число полицейских.

Остановилось колесо обозрения "Лондонский глаз", спустя час людей начали выпускать из кабинок. Некоторые были заблокированы несколько часов.

Редактор: Ирина Киреева



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