ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании пострадали до 10 человек

В среду в Лондоне около британского парламента произошла стрельба. Сообщается также об автомобиле, который сбил на Вестминстерском мосту несколько человек, а также о неизвестном, который напал с ножом на полицейского в парламенте, после чего был застрелен полицией. Полиция рассматривает случившееся как террористический инцидент.

Ассоциация британской прессы подтвердила смерть одного человека на Вестминстерском мосту и очень тяжелые ранения еще у нескольких человек.

"Одна женщина погибла, еще несколько человек пострадали, у некоторых из них "катастрофические" травмы, полученные в ходе инцидента на Вестминстерском мосту", – пишет The Guardian со ссылкой на врача госпиталя святого Томаса, который находится неподалеку от Вестминстерского моста.

По предварительным данным, днем 22 марта неизвестный на машине сбил несколько пешеходов на Вестиминстерском мосту, после чего врезался в ограду у здания парламента. Примерно в то же время было совершено нападение с ножом на полицейских, дежуривших у парламента; полиция открыла огонь по нападавшему, он был застрелен.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что нападавшим в обоих случаях, по предварительным данным, был один и тот же человек. Как сообщают СМИ, нападавший – мужчина азиатской внешности, около 40 лет – был вооружен ножом длиной до 20 сантиметров.

По словам журналиста Кевина Шофилда, бывшего в здании в момент стрельбы, он слышал снаружи звук, похожий на удар, а затем раздались крики. Журналист утверждает, что видел, как некто напал на полицейского, а также заметил вооруженного мужчину, передает Би-Би-Си.

"Мы классифицируем случай как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное", — заявили в лондонской полиции.

Парламентский корреспондент Daily Mail Квентин Леттс рассказал о моменте нападения. По его словам, на территорию парламента пытался проникнуть мужчина в черной одежде. Он напал на полицейского, размахивая непонятным предметом.

"Я видел, как крепко сбитый мужчина в черной одежде прошел через ворота во двор прямо под Бин-Беном. У него в руке был какой-то предмет, он выглядел как какая-то палка. Ему противостояли пара полицейских в желтых жилетах. Потом один из полицейских в желтых жилетах упал, а мы увидели, как мужчина в черной одежде стал махать рукой — так, как будто он пытался ударить его ножом /../ Когда нападающий побежал ко входу, двое по-обычному одетых мужчин с пистолетами окрикнули его, как будто сделав ему предупреждение. Он не обратил на это внимания, и тогда они выстрелили два или три раза, и он упал".

Работа палаты общин британского парламента приостановлена, а доступ в здание закрыт. Здание парламента и прилегающая к нему территория блокированы силовиками. Премьер-министр Тереза Мэй, которая в среду отвечала на вопросы парламентариев, покинула здание дворца в сопровождении восьмерых охранников. Позднее началась эвакуация палаты общин.

Ближайшая к парламенту станция метро "Вестминстер" по распоряжению полиции закрыта для пассажиров.

В твиттере пишут, что остановилось колесо обозрения "Лондонский глаз".