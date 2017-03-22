На парковке у Таллиннского аэропорта мужчина получил ножевое ранение ({{commentsTotal}})
Сегодня около пяти часов вечера на автомобильной парковке у Таллиннского аэропорта произошла драка, в результате которой один из мужчин был ранен ножом.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик сообщила порталу новостей ERR, что один мужчина получил удар ножом, а другой - удар кулаком в лицо.
Травмы мужчин не представляют опасности для жизни.
По предварительным данным, речь идет о сведении личных счетов.
Редактор: Екатерина Таклая