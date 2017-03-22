Актуальная камера 22.03.2017 (18:00)

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.
Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.
В вопросе повышения зарплат сотрудников сферы здравоохранения определенности нет – совет Больничной кассы решил, что дождется решения правительства в апреле и, вероятно, повысит зарплату задним числом.