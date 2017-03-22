ФОТО: в Брюсселе прошли траурные мероприятия в память о погибших в терактах 22 марта

В Брюсселе сегодня вспоминали жертв серии терактов, которые в прошлом году унесли жизни 32 человек.

Ответственность за нападение тогда взяла на себя группировка "Исламское государство". В аэропорту бельгийской столицы, где ровно год назад прогремели два взрыва, память погибших почтили минутой молчания. Напротив зала вылета собрались родственники жертв, также присутствовали король и королева Бельгии, передает "Актуальная камера".

Траурные мероприятия прошли и на станции метро "Мальбек", где год назад бомбу привел в действие террорист-смертник. Сегодня жители Брюсселя устроили здесь своеобразную "минуту шума": станцию охватил шквал аплодисментов и гул поездов метро в знак того, что бельгийцы не позволят поселить страх и ненависть в своих сердцах.