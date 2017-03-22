Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне

Каждый десятый ребенок Эстонии обладает признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности, говорят данные исследований. Решить проблему помог бы центр компетенции, для создания которого требуется решение на государственном уровне, считают заинтересованные лица, передает "Актуальная камера".

Проблемы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью – тема актуальная. К примеру, на прошедшую в среду в Йыхви конференцию по этой теме, пришло в полтора раза больше заинтересованных, чем рассчитывали организаторы.

"Раньше об этой проблеме в голос особо не говорили. Возможно, ее не хотели замечать, думали, что такой ребенок просто невоспитанный. На самом деле же у него есть проблемы, и сегодня мы должны объединиться и обсудить, как мы можем помочь этим детям, что посоветовать родителям, как обсуждать вопросы с преподавателями и другими партнерами", – сказала руководитель ида-вирумааского центра "Rajaleidja" Майре Мериоя.

По статистике в Эстонии на сегодняшний день детей с диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности насчитывается от 4% до 8 %, а с характерными симптомами – более 10%. Это означает, что практически в каждом детском коллективе, где занимается около 20 детей, могут быть один-два ребенка с признаками этого синдрома.

"Сейчас синдром дефицита внимания диагностируют всё лучше, его лучше замечают школьные педагоги и воспитатели в детских садах. Родители, у которых такие детки, больше читают литературу. Они более смело обращаются за помощью", – пояснила детский и юношеский психиатр Северо-Эстонской региональной больницы Пирет Аавик.

Как отметила директор Тартуской школы имени Герберта Масинга Тийна Каллавус, дети учатся общению из мультфильмов и интернета, что оставляет отпечаток с юных лет. "Все меньше в играх у них проявляется творчество. Логопеды отмечают, что дети хуже начинают говорить, поскольку все больше играют в компьютеры. И на это следует обращать внимание".

Исследования показали, что детские проблемы могут перерастать и во взрослую жизнь, создавать проблемы в общении.

"Если такие дети остаются без лечения, без внимания, без поддержки, то есть вероятность, что у них останется низкая самооценка, и они будут склонны к асоциальной и криминальной жизни. Исследования показали, что у них больше риск попасть в автоаварии, поскольку снижена концентрация внимания", – отметила Пирет Аавик.

По мнению специалистов, данная проблема должна решаться на государственном уровне. Требуется создание центра, где все заинтересованные стороны могли бы получить доступную информацию.

На конференции обсуждались вопросы, связанные с ранним выявлением у детей синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также поддержкой таких детей в детском саду, школе и дома.