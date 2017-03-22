Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция

В передаче ETV+ "Твой вечер" новый молодой руководитель молодежного центра Тондираба в Ласнамяэ Данила Кузнецов поделился своими планам на будущее – трудные подростки, уличный спорт и интеграция детворы.

По словам Кузнецова, занимающегося воркаутом (физические упражнения на улице — прим. ред.), со спортом он завязывать не собирается, поскольку будет развивать в молодежном центре уличные виды спорта. "Одним из направлений, которые я собираюсь развивать — это уличный спорт: воркаут, паркур (преодоление препятствий в городских условиях — прим. ред.), уличный баскетбол и футбол и многое другое — все, чем занимаются подростки на улице. Мы не чемпионов будем готовить, а поможем ребятам развить свои умения".

Через уличные увлечения новый руководитель хочет привлечь трудных подростков, помочь им определиться со своим будущим. "Основная проблема таких подростков — они не знают, что делать в будущем, что им интересно. Уличные увлечения и спорт помогут им определиться".

Еще одна из задач нового руководителя — интегрировать русских и эстонских ребят столичного района. Совместные занятия популярными среди подростков уличными спортивными состязаниями позволит это сделать эффективно.