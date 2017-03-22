Предприниматели: налоговая политика приведет к повышению цен на товары ({{commentsTotal}})
Налоговая политика правительства приведет к росту цен – с таким совместным заявлением выступили Торгово-промышленная палата, Союз предприятий пищевой промышленности и Эстонский союз продавцов, передает "Актуальная камера".
Предприниматели подчеркнули, что их тревожат планы правительства по росту акцизов на газ, топливо и электричество, а также налога на использование дорог грузовым транспортом. Беспокойство вызывает и обложение налогом сладких напитков, и введение нового акциза на укаповку. И это помимо налога с оборота, который и без того увеличивает налоговую нагрузку на предприятия пищевой промышленности. К слову, в Эстонии этот налог на продукты питания, один из самых высоких в Европе.
Редактор: Ирина Киреева