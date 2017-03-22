Актуальная камера 22.03.2017 (20:00)

ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли три человека
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.
Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.
Каждый десятый ребенок Эстонии обладает признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности, говорят данные исследований. Решить проблему помог бы центр компетенции, для создания которого требуется решение на государственном уровне, считают заинтересованные лица, передает "Актуальная камера".