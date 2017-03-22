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rus.err.ee

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Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.

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Мнение / Интервью
Дарья Саар: интересы аудитории должны быть выше корпоративных

Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.

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ЭСТОНИЯ
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне

Каждый десятый ребенок Эстонии обладает признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности, говорят данные исследований. Решить проблему помог бы центр компетенции, для создания которого требуется решение на государственном уровне, считают заинтересованные лица, передает "Актуальная камера".

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Бизнесмены Эстонии просят МВД отменить миграционную квоту для рабочей силы
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Актуальная камера 22.03.2017 (20:00)
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ФОТО: При поддержке EAS в Дирхами появятся акулы, а в Пыльтсамаа — космопарк
21.03
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
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Пентус-Розиманнус назвала Стальнухина и Карилайда сепаратистами
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Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года
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Актуальная камера 21.03.2017 (20:00)

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