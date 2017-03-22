Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра ({{commentsTotal}})
Знаменитый российский режиссер Роман Виктюк приехал в Эстонию со своим новым спектаклем "Федра". Тридцать лет назад он уже ставил этот классический сюжет в переложении Марины Цветаевой, однако снова решил вернуться к нему и преподнести "Федру" несколько иначе. В новой постановке пьесы, которая считается одной из самых "женских" в русской литературе, сыграли лишь мужчины.
"Прошло тридцать лет, а театр все равно не возвращается ни к Цветаевой, ни к поэтической сцене. А поэтический театр, это вершина театра. Это совершенно другое самочувствие артиста на сцене. Это тело, это музыка, это умение слушать небо так, как это делала Марина Цветаева", – сказал Роман Виктюк репортеру "Актуальной камеры".
Подробнее в видеосюжете Елизаветы Калугиной.
Редактор: Ирина Киреева