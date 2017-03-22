В четверг синоптики обещают весеннюю погоду

Теплая весенняя погода ожидается в Эстонии в предстоящие сутки, передает "Актуальная камера".

Ночью будет переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от -1 до +3 градусов.

Днем будет теплее: воздух местами прогреется до +9 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный 5-11 м/с.