rus.err.ee

Законопроект по ужесточению алкогольной политики прошел первое чтение в парламенте ({{commentsTotal}})

Алкоголь. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Законопроект об изменении закона об алкоголе и закона о рекламе прошел сегодня первое чтение в Рийгикогу, предложения по поправкам принимаются до 5 апреля.

"Каждый, кто прочитает этот законопроект, сразу же поймет реальную цель данных поправок: не запретить продажу, а сократить видимость алкоголя на публике и ограничить его доступность и рекламу”, – отметил министр здоровья и труда Евгений Осиновский сегодня в своей речи в Рийгикогу. “Доказано, что определенные меры значительно сокращают потребление несовершеннолетними алкоголя и чрезмерное употребление алкоголя, а также снижают вызванную алкоголем преступность, социальные проблемы и вред здоровью".

По словам министра, законопроект не отменяет обязанность государства продолжать активно заниматься последствиями и лечением алкоголизма, но целостность защиты здоровья людей немыслима без этого законопроекта. Законопроект также приведет к согласованию эстонской политики в сфере алкоголя с глобальной стратегией ВОЗ по алкоголю.

Ограничения к продаже и рекламе алкоголя

Помимо ограничений на рекламу алкоголя, изменения законопроекта касаются требований к магазинам, цель которых – заметно снизить открытую демонстрацию алкоголя. Алкогольные напитки в будущем должны быть расположены отдельно от других товаров и не должны быть видны с улицы. Кроме того, будут введены ограничения для магазинов, чья торговая площадь превышает 450 квадратных метров. В таких центрах алкоголь не должен быть виден в торговом зале. Если же спиртные напитки все-таки будут открыто демонстрироваться в торговых залах, то площадь зала нужно будет задекларировать в регистре экономической деятельности, чтобы упросить Департаменту защиты прав потребителя контроль.

В будущем информация, содержащаяся в рекламе алкоголя, должна быть краткой, касаться лишь товара и не задавать позитивный контекст. Запрещены будут любые сообщения о положительном влиянии алкоголя и связи с праздниками и событиями. В социальных медиа реклама алкоголя будет запрещена полностью. Исключением являются лишь домашние странички самих производителей.

Согласно законопроекту, наружная реклама будет также запрещена, время трансляции рекламы на радио и по телевизору будет продлено с 21:00 до 22:00. Реклама алкоголя на обложке и последней странице газет, журналов и приложений к ним будет запрещена.

Дегустация алкоголя в магазинах, а также счастливые часы (возможность предложить напитки по льготной цене в определенное время) будут запрещены. Также спиртные напитки в большой упаковке не должны быть дешевле, чем напитки, продаваемые по отдельности.

Согласно законопроекту, требования к продавцам осведомляться о возрасте покупателя станут строже. Согласно изменениям, разрешены будут контрольные закупки, чтобы выяснить, продают ли алкоголь несовершеннолетним, а также чтобы выявить точки нелегальной продажи алкоголя.

При нарушении Закона о рекламе для юридических лиц максимальная ставка штрафа составит 50 000 евро. Ставки штрафов для юридических лиц будут увеличены и в Законе об алкоголе.

Если законопроект будет принят парламентом, то закон в полном объеме вступит в силу 1 января 2018 года.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак

ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли три человека

Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
Нарва-Йыэсуу все-таки хочет договориться с Нарвой, но не об объединении
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.

Жителю Эстонии не удалось вернуть конфискованные российской таможней 109 000 евро

В прошлом году доходы президента Кальюлайд составили более 300 000 евро
Стальнухин и Карилайд: обвинения в сепаратизме – это пропагандистский трюк
Мнение / Интервью
Дарья Саар: интересы аудитории должны быть выше корпоративных

Объяснения владельцев "МК-Эстония" на тему отказа печатать программу телеканала ETV+ из-за низких рейтингов телеканала являются формальной отговоркой, считает главред ETV+ Дарья Саар. Руководство холдинга, в который входит еженедельник, просто защищает корпоративные интересы, отказываясь распространять информацию о конкуренте. При этом, интересы читателей отходят на второй план.

Виктор Сольц: бред со смыслом
Репс: экзамен на категорию C1 может быть адаптирован для учеников русских гимназий
"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL
ИДА-ВИРУМАА
Нарвский Александровский собор вернут EELK
Окружной суд не изменил обвинительный приговор врачу из Ида-Вирумаа
В карьере Айду мужчина на снегоходе провалился под лед и погиб
В волости Вайвара сгорел жилой дом
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО: директора ЦРК Юрия Полякова проводили в последний путь
Ласнамяэский молодежный центр возглавит Данила Кузнецов
Адвокат ходатайствует о закрытии уголовного дела Сависаара
ЗА РУБЕЖОМ
Жертвы терактов в Брюсселе столкнулись с бюрократической машиной
Президент США Трамп поедет на саммит НАТО в Брюссель
Германия впервые депортирует двух уроженцев страны
Министр обороны Польши обвинил Туска в предательстве национальных интересов
Лукашенко заявил о задержании готовивших провокации боевиков
В Греции обнаружены подозрительные посылки для политиков ЕС
ЭСТОНИЯ
Законопроект по ужесточению алкогольной политики прошел первое чтение в парламенте

Законопроект об изменении закона об алкоголе и закона о рекламе прошел сегодня первое чтение в Рийгикогу, предложения по поправкам принимаются до 5 апреля.

Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
На парковке у Таллиннского аэропорта мужчина получил ножевое ранение
Совет Больничной кассы отложил решение вопроса о зарплатах медиков на апрель
Центристы не хотят выплачивать фотографу свыше 12 000 евро за нарушение авторских прав
Полиция купит устройства для измерения скорости на 200 000 евро
Ратас заверил Пентус-Розиманнус в намерении придерживаться антироссийских санкций
ЭКОНОМИКА
Кооперативный банк получит от Таллинна более миллиона евро
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
11:47
LHV: из-за отмывания денег в Эстонии могут возникнуть проблемы с платежами в долларах
08:22
В феврале закупочные цены на молоко в месячном сравнении пошли на спад
21.03
Убытки Nordica оказались меньше прогнозируемого
21.03
Финансовая разведка: Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег
21.03
Бизнесмены Эстонии просят МВД отменить миграционную квоту для рабочей силы
СПОРТ
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
Контавейт начала теннисный турнир в Майами с уверенной победы
Айвар Похлак под эгидой УЕФА займется крымским футболом и посетит полуостров
Контавейт поднялась в рейтинге WTA на 13 мест
Балтийскую волейбольную лигу сенсационно выиграла команда из Раквере
КУЛЬТУРА
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Дирижер Михаил Герц рассказал "АК+" о футболе, музыке и жизни
Ушел из жизни один из отцов рок-н-ролла Чак Берри
Eesti Laul
СБУ решила запретить российской певице въезд на "Евровидение"
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
РАЗНОЕ
Эстонские предприятия водоснабжения поделятся своими знаниями с Африкой
ВИДЕО: Финский фотограф сделал видео полета над Марсом
В Ласнамяэ спасатели пришли на помощь запертому в машине малышу
Осенью в Какумяэ откроется новый детский сад
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник Таллинн встретил астрономическую весну серией мероприятий
20.03
В этом году список миллионеров Forbes побил рекорд
20.03
Спасатели вывезли пробравшуюся в дом призрения лисицу обратно в лес
20.03
В школьные каникулы столичные музеи предлагают образовательные программы для детей
Последние новости
21:57
В четверг синоптики обещают весеннюю погоду
21:56
Законопроект по ужесточению алкогольной политики прошел первое чтение в парламенте
21:46
ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли три человека
21:29
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра
21:22
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
21:09
Нарвский Александровский собор вернут EELK
20:45
Актуальная камера 22.03.2017 (20:00)
20:41
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
20:37
Предприниматели: налоговая политика приведет к повышению цен на товары
18:44
ФОТО: в Брюсселе прошли траурные мероприятия в память о погибших в терактах 22 марта
18:28
Актуальная камера 22.03.2017 (18:00)
18:22
На парковке у Таллиннского аэропорта мужчина получил ножевое ранение
17:44
Нарва-Йыэсуу все-таки хочет договориться с Нарвой, но не об объединении
17:43
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
Полезно знать
Топ читаемости
17:43
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
21:46
ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли три человека
21.03
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
15:22
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года
21.03
Рийгикогу одобрил ограничение на использование тонких пластиковых пакетов
13:58
Жителю Эстонии не удалось вернуть конфискованные российской таможней 109 000 евро
12:15
Пентус-Розиманнус назвала Стальнухина и Карилайда сепаратистами
07:05
Стали известны новые подробности ДТП с двумя погибшими в Ляэне-Вирумаа
21.03
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
21.03
Ласнамяэский молодежный центр возглавит Данила Кузнецов
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 21.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В среду в Эстонии будет дождливо и ветрено
Эстония
Совет Больничной кассы отложил решение вопроса о зарплатах медиков на апрель
Число ДТП в Эстонии за 2016 год заметно превысило ранее озвученные цифры
Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией
Жители Луунья на глазах премьера выступили против принудительного слияния волости с Тарту
Адвокат ходатайствует о закрытии уголовного дела Сависаара
C кандидатом на пост мэра Тарту точно определились только реформисты
За рубежом
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми