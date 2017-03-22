Законопроект по ужесточению алкогольной политики прошел первое чтение в парламенте

Законопроект об изменении закона об алкоголе и закона о рекламе прошел сегодня первое чтение в Рийгикогу, предложения по поправкам принимаются до 5 апреля.

"Каждый, кто прочитает этот законопроект, сразу же поймет реальную цель данных поправок: не запретить продажу, а сократить видимость алкоголя на публике и ограничить его доступность и рекламу”, – отметил министр здоровья и труда Евгений Осиновский сегодня в своей речи в Рийгикогу. “Доказано, что определенные меры значительно сокращают потребление несовершеннолетними алкоголя и чрезмерное употребление алкоголя, а также снижают вызванную алкоголем преступность, социальные проблемы и вред здоровью".

По словам министра, законопроект не отменяет обязанность государства продолжать активно заниматься последствиями и лечением алкоголизма, но целостность защиты здоровья людей немыслима без этого законопроекта. Законопроект также приведет к согласованию эстонской политики в сфере алкоголя с глобальной стратегией ВОЗ по алкоголю.

Ограничения к продаже и рекламе алкоголя

Помимо ограничений на рекламу алкоголя, изменения законопроекта касаются требований к магазинам, цель которых – заметно снизить открытую демонстрацию алкоголя. Алкогольные напитки в будущем должны быть расположены отдельно от других товаров и не должны быть видны с улицы. Кроме того, будут введены ограничения для магазинов, чья торговая площадь превышает 450 квадратных метров. В таких центрах алкоголь не должен быть виден в торговом зале. Если же спиртные напитки все-таки будут открыто демонстрироваться в торговых залах, то площадь зала нужно будет задекларировать в регистре экономической деятельности, чтобы упросить Департаменту защиты прав потребителя контроль.

В будущем информация, содержащаяся в рекламе алкоголя, должна быть краткой, касаться лишь товара и не задавать позитивный контекст. Запрещены будут любые сообщения о положительном влиянии алкоголя и связи с праздниками и событиями. В социальных медиа реклама алкоголя будет запрещена полностью. Исключением являются лишь домашние странички самих производителей.

Согласно законопроекту, наружная реклама будет также запрещена, время трансляции рекламы на радио и по телевизору будет продлено с 21:00 до 22:00. Реклама алкоголя на обложке и последней странице газет, журналов и приложений к ним будет запрещена.

Дегустация алкоголя в магазинах, а также счастливые часы (возможность предложить напитки по льготной цене в определенное время) будут запрещены. Также спиртные напитки в большой упаковке не должны быть дешевле, чем напитки, продаваемые по отдельности.

Согласно законопроекту, требования к продавцам осведомляться о возрасте покупателя станут строже. Согласно изменениям, разрешены будут контрольные закупки, чтобы выяснить, продают ли алкоголь несовершеннолетним, а также чтобы выявить точки нелегальной продажи алкоголя.

При нарушении Закона о рекламе для юридических лиц максимальная ставка штрафа составит 50 000 евро. Ставки штрафов для юридических лиц будут увеличены и в Законе об алкоголе.

Если законопроект будет принят парламентом, то закон в полном объеме вступит в силу 1 января 2018 года.