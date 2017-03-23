Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой ({{commentsTotal}})
В ночь на четверг по восточноевропейскому времени первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт уверенно преодолела стартовый барьер теннисного турнира серии WTA в Майами с призовым фондом свыше 7,6 млн долларов.
В поединке первого круга занимающая 112-е место в мировом рейтинге Контавейт легко взяла верх над 103-й ракеткой мира, представительницей Японии Куруми Нара - 6:2, 6:1.
Матч продлился 57 минут. Таллиннка дважды подавала навылет, реализовала 7 и 8 брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки.
Во втором круге Анетт Контавейт сыграет против россиянки Екатерины Макаровой (WTA 35).
Редактор: Сергей Михайлов