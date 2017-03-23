ВИДЕО: полиция связала нападение в Лондоне с исламским терроризмом

Лондонская полиция считает, что мужчина, осуществивший в среду днем нападение в центре британской столицы, был по всей вероятности связан с исламским терроризмом. В среду были арестованы семь человек.

В полиции уточнили, что всего от действий террориста погибли трое человек, а не четверо, как сообщалось ранее. Сам нападавший был убит. Погибшие – полицейский Кит Палмер, который прослужил в полиции 15 лет, а также женщина около 40 лет, мужчина около 50 лет, личности которых в полиции раскрывать не стали.

В больнице находятся 29 пострадавших, семь из них – в критическом состоянии, передает в четверг Би-би-си.

Задержаны семь подозреваемых

Британская полиция задержала семь подозреваемых в Лондоне, Бирмингеме и других городах, заявили на брифинге полиции утром 23 марта. Задержания прошли в шести разных местах.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сказал, что личность нападавшего установлена, но не сообщил никаких подробностей. Имена задержанных также не сообщаются. По версии следствия, нападавший действовал один.

Нападение произошло днем 22 марта. Нападавший направил свой автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем он врезался в ограду у здания британского парламента, вышел из машины и набросился с ножом на полицейского, который скончался от полученных ран. Другие охранявшие парламент полицейские открыли огонь по нападавшему.

Многочисленные очевидцы описывают его как одетого в черное бородатого мужчину азиатской внешности в возрасте около 40 лет, вооруженного 20-сантиметровым ножом.