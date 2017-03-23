На ярмарке труда в Пярну предложат около 700 рабочих мест

В четверг, 23 марта, с 12 до 16 часов в Пярнуском концертном доме пройдет ярмарка труда Пярнумаа 2017.

Посетители ярмарки смогут ознакомиться с деятельностью 40 предприятий и их условиями трудоустройства, принять участие в различных семинарах, посетить комнату информации по карьере и встретиться с работодателями с глазу на глаз. На ярмарке будет предложено около 700 свободных рабочих мест, передает пресс-служба Кассы по безработице.

Среди крупных работодателей на ярмарке представлены предприятие Metsä Wood, которое создаёт примерно 200 рабочих мест в деревообрабатывающем секторе, автобусная фирма Sebe, которая предлагает работу в Пярнумаа более чем 60 работникам, OSM Naviation, которая предложит около 50 рабочих мест.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в конце января в Пярнуском уезде было 2145 безработных, из них 1063 - жители города Пярну.