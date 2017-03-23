На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий

В четверг в Пярнуском концертном доме прошла ярмарка труда "Пярнумаа 2017", на которой было предложено около 700 рабочих мест на различных предприятиях.

Посетители ярмарки могли ознакомиться с деятельностью 40 предприятий и их условиями трудоустройства, принять участие в различных семинарах, посетить комнату информации по карьере и встретиться с работодателями с глазу на глаз. На ярмарке было предложено около 700 свободных рабочих мест.

Среди крупных работодателей на ярмарке были представлены предприятие Metsä Wood, которое создает примерно 200 рабочих мест в деревообрабатывающем секторе, автобусная фирма Sebe, которая предлагает работу в Пярнумаа более чем 60 работникам, и фирма OSM Naviation, которая предложит около 50 рабочих мест.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в конце января в Пярнуском уезде было 2145 безработных, из них 1063 - жители города Пярну.

Добавлен видеосюжет корреспондентки "АК" Ирины Газизулиной.