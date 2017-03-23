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В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге ({{commentsTotal}})

Музей оккупаций. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Культура
Культура

С четверга в расположенном в Таллинне Музее оккупаций открывается экспозиция, посвященная драме чехословацких евреев в советских трудовых лагерях. Экспозиция будет открыта в течение месяца.

Об этом сообщила пресс-служба музея, отметив, что посольство Чешской республики в четверг в 17 часов откроет в Музее оккупаций экспозицию "Евреи в ГУЛаге — чехословацкие евреи в советских трудовых лагерях во время Второй мировой войны", передает Балтийская служба новостей.

После оккупации Чехословакии в марте 1939 года тысячи чехословацких евреев бежали на советскую территорию.

Те, кому это удалось, спаслись от преследований нацистов, однако часть из них при пересечении границы стали жертвами другого репрессивного режима. Подразделения НКВД арестовало многих из них, они были осуждены за нелегальное пересечение границы или за "шпионаж". Чехословацкие евреи стали жертвами ГУЛага, многие из них погибли.

Экспозицию, посвященную их памяти, помог составить Институт исследования тоталитарных режимов в Праге, материалы выставки помогло доставить в Эстонию посольство Чешской республики.

Выставка будет открыта до 23 апреля.

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: BNS



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