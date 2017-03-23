К программе языкового погружения присоединился 21 детский сад Таллинна

По состоянию на 20 марта 21 детский сад столицы присоединился к программе языкового погружения. Всего в ней задействованы 895 детей в возрасте от трех до семи лет.

Об этом в своем ответе на письменный запрос депутата Таллиннского городского собрания Ынне Пиллак (Партия реформ) сообщил вице-мэр столицы Михаил Кылварт.

В детских дошкольных учреждениях открыты в общей сложности 39 групп языкового погружения, из которых 16 используют методику полного, а 23 - частичного погружения.

По словам Кылварта, в текущем учебном году классы языкового погружения открыты и в 13 школах Таллинна.

Данные проекты финансируются только за счет государственных средств. В 2017 году на языковое погружение в столичных школах было выделено 483 405 евро, детские сады в прошлом году получили 103 335 евро.