Если председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна сумеет изменить устав партии, снизив тем самым влияние ее "республиканского" крыла, то побороться за пост нового лидера политической силы может Марко Михкельсон.

Об этом в четверг, 23 марта, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Postimees, отмечая, что через две недели совет уполномоченных IRL должен решить, когда состоится общий съезд партии, главной задачей которого станут выборы нового руководства политической силы.

Весьма вероятно, что на муниципальные выборы партию поведет уже новый лидер. По данным газеты, наиболее вероятный кандидат на этот пост – опытный политик и сторонник нынешнего председателя Маргуса Цахкна Марко Михкельсон.

В интервью радионовостям ERR Марко Михкельсон сказал, что представители "республиканского" крыла партии IRL долгое время тормозили развитие партии. Конкретного ответа на вопрос, хотел бы он стать главой партии, он не дал.

ERR спросил Михкельсона, образуют ли Кен-Марти Вахер, Урмас Рейнсалу, Свен Сестер и Сийм Кийслер в партии отдельное крыло, которое может мешать инициативам председателя. "Их влияние было в партии длительное время практически неизменным и это на самом деле в каком-то смысле было одним из таких препятствий именно в формировании политического направления и в том, чтобы партия стала более открытой", – ответил Михкельсон. Однако он подчеркнул, что раскола в партии нет, а есть разные взгляды о том, как двигаться дальше.

"Мы очень хорошо понимаем, да и наш рейтинг указывает на то, что партия, которая дала Эстонии так много хороших инициатив, в настоящее время не соответствует ожиданиям прогрессивных правосторонних избирателей", - сказал Марко Михкельсон.

По его словам, по этой причине Маргус Цахкна собирается созвать общий съезд партии и внести поправки в устав IRL.

"Если эти поправки будут приняты, то я и, и другие члены партии готовы баллотироваться в руководящие органы IRL. Я хочу, чтобы IRL стала более открытой и более современной правосторонней силой на политическом ландшафте Эстонии", - добавил политик.

По данным Postimees, Цахкна хочет в два раза сократить состав правления партии, чтобы уменьшить влияние, которое на нее оказывают представители крыла "республиканцев".

После слияния Isamaliit и Res Publica правление политической силы было расширено до 24 членов.

По данным мартовского опроса, проведенного фирмой Turu-Uuringute по заказу ERR, за IRL готовы проголосовать 7% опрошенных.