Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге

Таллиннский "Калев/Крамо", несмотря преимущество в шесть очков после первого матча, не сумел пробиться в финал Балтийской баскетбольной лиги (ББЛ).

В ответном полуфинальном поединке таллинцы в среду вечером уступили литовскому клубу "Пренай Витаутас" со счетом 77:88 и выбыли из борьбы, сообщили в четверг, 23 марта, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Лучшими у "Калева" были легионеры Виталий Лютыч и Бранко Миркович, набравшие 19 и 16 очков соответственно. У литовцев 21 очко счету Регимантаса Миниотаса.

"В защите в целом все было в порядке, ребята справлялись. Но во второй половине матча мы просто, что называется, "сдулись". Вообще же, при хорошей игре взять Балтийскую лигу было нам вполне по силам. Задним числом, конечно, нет смысла об этом говорить, но мне стоило еще несколько недель назад начать более активно применять ротацию состава. Я же в важных матчах понадеялся в основном на тех игроков, кто у нас играл в последнее время. А у них просто не хватило сил", - прокомментировал главный тренер "Калева" Алара Варрак.

Второй финалист ББЛ и определится в четверг вечером в Литве по итогам противостояния "Пено Жвайгждес" и Тартутского университета. Матч в Тарту закончился вничью — 88:88.