Новым канцлером Министерства образования станет Теа Варрак

С 27 марта новым канцлером Министерства образования и науки станет нынешний проректор Таллиннского технического университета по инновациям и международным связям Теа Варрак.

Такое решение в четверг, 23 марта, по предложению министра образования Майлис Репс приняло правительство страны.

На посту канцлера Варрак сменила Янара Хольма, который перешел на работу в Министерство социальных дел.

По словам Репс, неоспоримым достоинством Теа Варрак является большой опыт работы в государственном секторе.

"У Теа Варрак есть опыт работы на руководящей должности как в государственном секторе, так и в сфере образования – в последнее время она работала в качестве проректора ТТУ, а ранее она была одним из основателей "Аудентеса" и школы экономики "Майнор". Ее богатый опыт поможет развитию и министерства, и подведомственных ему областей", - сказала Майлис Репс через пресс-служба Минобра.

По словам Теа Варрак, сфера образования и науки ей очень близка.

"Я хочу обратить особое внимание на грядущий период, когда финансовая поддержка Европейского союза значительно сократится, и нам придется справляться собственными силами, в том числе и вопросах, связанных с образованием. Также хочу обратить внимание на молодежь, которая на ранней стадии бросает учебу в прикладных и высших учебных заведениях – мы должны суметь сделать процесс обучения более современным и интересным, - считает Варрак.

Кто такая Теа Варрак?

Последние шесть лет Теа Варрак работала директором центра инноваций и предпринимательства ТТУ Мектори, из них четыре года – в должности проректора Таллиннского технического университета по инновациям и международным связям.

С 2006 по 2011 год она была канцлером министерства финансов, в 2005-2006 гг. – заместителем министра финансов.

В период с 2002 по 2005 год Варрак была председателем правления Фонда развития предпринимательства и председателем совета AS Juura Õigusteabe. Она является одним из основателей AS Audentes и была председателем правления предприятия с 1997 по 2002 год.

В 1995-1997 гг. Теа Варрак была председателем правления Fontese Koolituse AS, в 1992-1995 году – директором экономической школы Майнор, она также стоит у истоков обоих предприятий.

Теа Варрак получила диплом магистра Тартуского университета по управлению бизнесом и награждена орденом Белой звезды третьей степени.