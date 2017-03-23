На новой выставке в Летной гавани можно будет провести спасательную операцию

24 марта в Летной гавани Морского музея Эстонии откроется новая экспозиция под названием "Mayday. Mayday. Mayday". На выставке о спасении на море можно будет ощутить полет на настоящем спасательном вертолете, испытать толщину льда водоема на специальном симуляторе, попробовать спасти людей и сделать еще много всего интересного.

На новой масштабной выставке можно будет найти ответ на вопросы, как вести себя на море и на морском берегу, что делать, если попал в беду, и кто придет на помощь. Кроме того, можно будет познакомиться с историей и современностью спасания на море, послушать рассказы бывших спасателей, а также исследовать спасательный вертолет и другое оборудование для помощи в экстренных ситуациях.

На выставке можно также получить опыт, как разумно вести себя на море и на берегу, какой выбор можно делать в различных ситуациях, и что происходит в кризисных обстоятельствах в голове и в организме человека. Свои истории расскажут люди, которым удалось спасти свои жизни в катастрофе парома "Эстония".

Экспозицию дополняет множество интерактивных экспонатов и симуляторов. Вы можете поучаствовать в обучении спасателей, принять сигнал бедствия в роли начальника спасательной операции, испытать толщину льда водоема и сделать еще много всего интересного.

Эта выставка касается всех нас: как любителей пляжного отдыха, так и рыбаков, как пассажиров судов, так и капитанов дальнего плавания, как спасателей, так и спасаемых. Все мы, тем или иным способом, соприкасается с большой водой.

Выставка подготовлена в партнерстве с экспертами из области спасания на водах Эстонии, а также с ответственными институциями.

Выставка о спасении на море в Летной гавани будет открыта с 24 марта по 14 января следующего года. Дополнительную информацию можно нати на сайте музея.