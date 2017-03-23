Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа

Elering заключил с Eesti Gaas договор об обеспечении газовых поставок потребителям на срок с начала апреля до конца года.

Хранение и поставки природного газа будут проходить на основании опционного договора. Обеспечение газовых поставок стоит около 135 000 евро, сообщил Elering.

Elering использует запас газа в исключительных ситуациях, когда будут нарушены обычные поставки газа в Эстонию, например, в том случае, если долгое время будут удерживаться крайне низкая наружная температура воздуха и крайне высокий спрос на газ, или при нарушении инфраструктуры газоснабжения.

Гарантированный запас газа связан с потенциальным объемом потребления в Эстонии, он должен обеспечить снабжение потребителей газом в течение периода продолжительностью до 30 дней в зависимости от ситуации.

Защищенными потребителями считаются домашние потребители и производящие теплоэнергию для отопления жилых помещений предприниматели, которые не могут использовать иные виды топлива кроме газа.

Это второй подобный договор. Первый Elering заключил в конце 2015 года на срок до конца марта этого года.