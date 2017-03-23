Ристо Тейнонен решил продолжить судебный процесс с Эстонией

Получивший запрет на въезд в Эстонию финский пропагандист нацистских идей Ристо Тейнонен решил продолжить судебный процесс против эстонского государства, требуя отмены установленных ограничений.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee в четверг, 23 марта, сказала пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

"Представитель Тейнонена представил апелляцию в Таллиннский окружной суд, в которой просит в полном объеме отменить решение Таллиннского административного суда от 16 февраля", - добавила Вилу.

В феврале, как писал rus.err.ee, суд первой инстанции оставил в силе запрет Тейнонену на въезд в Эстонию.

В апелляционной жалобе адвокат финского активиста продолжает требовать отмены решения МВД от 16 декабря 2015 года, согласно которому Тейнонену на пять лет запрещено въезжать на территорию Эстонии. По оценке МВД, запрет является правомочным.

В декабре 2015 года Тейонена выслали из Эстонии обратно в Финляндию.

"Его выслали из Эстонии из-за неподходящей деятельности, в том числе разжигающей ненависть на национальной почве", - комментировал ситуацию вице-канцлер Министерства внутренних дел Эркки Коорт.

Подобных решений в отношении правых радикалов в Эстонии вынесено всего несколько.

В Эстонии по разным причинам вынесено решений о запрете на въезд в отношении приблизительно 3200 человек. В список также входят те, кто не может въехать в Эстонию из-за международных санкций. Часть запретов — временные, другие — бессрочные.

В ежегоднике КаПо, вышедшем в апреле 2016 года, отмечалось, что Ристо Тейнонен занимается пропагандой фашистской Германии и национал-социалистической идеологии.

Находясь в Эстонии, Тейнонен собрал вокруг себя придерживающихся праворадикальных взглядов людей и продолжил заниматься публичной пропагандой фашистской и разжигающей ненависть идеологии через некоммерческое объединение La Colonia, основанное еще в 2011 году.

КаПо также считает, что деятельность Тейнонена синхронизирована с действиями России, красной нитью в которых проходит обвинение Эстонии в фашизме.

"Ситуация, в которой находящийся в Эстонии иностранец пытается разжигать ненависть, манипулировать национальными чувствами собравшихся вокруг него эстонских граждан и наносить ущерб международной репутации Эстонской Республики, представляет собой угрозу публичному порядку и безопасности Эстонской Республики", - заявляет КаПо.