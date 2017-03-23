Эйки Нестор сохранил за собой пост спикера Рийгикогу

В четверг, 23 марта, депутат парламента от Социал-демократической партии Эйки Нестор был в очередной раз переизбран на пост спикера Рийгикогу. Теперь парламенту предстоит избрать вице-спикеров.

Выборы председателя парламента прошли на безальтернативной основе - в отличие от прошлого года представители оппозиционных партий не стали выдвигать своего кандидата на эту должность.

В итоге кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу поддержал 51 народный избранник. Против было подано 22 голоса. Еще 24 бюллетеня признали недействительными.

Всего в голосовании участвовали 97 депутатов.

Результаты выборов утвердила избирательная комиссия. Избрание Нестора коллеги по Рийгикогу встретили аплодисментами.

Напомним, что парламент выбирает свое руководство раз в год. Это происходит в марте. Голосование тайное и происходит в два круга: сначала выбирают спикера, а затем вице-спикеров. Согласно сложившейся традиции, места спикера и первого его заместителя в Рийгикогу занимают представители правящей коалиции, а второй заместитель представляет оппозицию.

Предыдущие выборы руководства парламента прошли в декабре прошлого года. Они были внеочередными, поскольку несколькими неделями ранее сменилась правительственная коалиция.