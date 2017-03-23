Юри Ратас примет участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в эстонской церкви в Петербурге

Премьер-министр Юри Ратас в апреле отправится в Россию, чтобы принять участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот 8 апреля посетят благодарственное богослужение и концерт в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. 100-летие манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами. В церкви будет открыта доска в память о манифестации, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

После богослужения, которое совершит Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас, свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ.

8 апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

Эстонское собрание св. Иоанна образовано в Петербурге 175 лет назад, т.е. в 1842 году. В 1930 году церковь была отчуждена от собрания, и богослужения запретили. Эстонское лютеранское собрание возобновило деятельность в 1994 году, церковь снова открыли 20 февраля 2011 года. В церемонии открытия церкви принимали участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр иностранных дел Урмас Паэт и министр культуры Лайне Рандъярв. С марта 2014 года церковь св. Иоанна в Петербурге находится в официальном и полномочном владении Эстонского государства.

Первым мероприятием празднований 100-летия Эстонской Республики станет поход для ликвидации великой границы между губерниями, который пройдет 16 апреля, и в котором примет участие и премьер-министр Юри Ратас. В рамках совместной зарубежной программы, посвященной EV100 и председательству Эстонии в Совете Европейского союза, состоится около 150 мероприятий. Премьер-министр планирует принять участие в мероприятиях "Eesti Vabariik 100" в числе прочего в Брюсселе, Хельсинки и Риге.