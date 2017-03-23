МВД и КаПо о теракте в Лондоне: жителям Эстонии беспокоиться не о чем

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, комментируя теракт в Лондоне сказал, что повода для беспокойства у жителей Эстонии нет.

Слова Анвельта в четверг, 23 марта, приводит пресс-служба МВД.

"К сожалению, нигде в мире не представляется возможным полностью предотвратить подобные нападения. Тем не менее мы не должны позволить себя пугать, поскольку именно этого добиваются организаторы терактов", - сказал Анвельт.

Министр подтвердил, что компетентные органы Эстонии следят за развитием событий и находятся в контакте со своими зарубежными партнерами, обмениваясь всей необходимой информацией.

По словам Анвельта, сегодня он провел встречу с гендиректором КаПо Арнольдом Синисалу. Уровень угрозы безопасности в Эстонии не повысился - к таковыми выводу пришли участники совещания.

По данным КаПо, в Эстонии до сих пор не было выявлено факторов, повышающих уровень террористической угрозы.