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МВД и КаПо о теракте в Лондоне: жителям Эстонии беспокоиться не о чем ({{commentsTotal}})

Вблизи здания парламента в Лондоне произошла серия нападений. Автор: AFP/Reuters/Scanpix
Эстония
Эстония

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, комментируя теракт в Лондоне сказал, что повода для беспокойства у жителей Эстонии нет.

Слова Анвельта в четверг, 23 марта, приводит пресс-служба МВД.

"К сожалению, нигде в мире не представляется возможным полностью предотвратить подобные нападения. Тем не менее мы не должны позволить себя пугать, поскольку именно этого добиваются организаторы терактов", - сказал Анвельт.

Министр подтвердил, что компетентные органы Эстонии следят за развитием событий и находятся в контакте со своими зарубежными партнерами, обмениваясь всей необходимой информацией.

По словам Анвельта, сегодня он провел встречу с гендиректором КаПо Арнольдом Синисалу. Уровень угрозы безопасности в Эстонии не повысился - к таковыми выводу пришли участники совещания.

По данным КаПо, в Эстонии до сих пор не было выявлено факторов, повышающих уровень террористической угрозы.

Редактор: Сергей Михайлов



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