Эстония занимает шестое место в мире по легкости осуществления сделок с недвижимостью

Согласно отчету Всемирного Банка "Doing Business", анализирующему предпринимательскую и правовую среду 190 стран мира, Эстония занимает шестое место с точки зрения легкости осуществления сделок с недвижимостью.

Как сообщила Нотариальная палата, из наших соседей Эстонию обгоняет занимающая второе место Литва, тогда как Швеция занимает в рейтинге 10-ю позицию, Финляндия – на 20-м, а Латвия – на 23-м месте.

"Отчет выстраивает страны в разные рейтинги на разных основаниях. В этом году наивысшее место Эстония занимает с точки зрения легкости осуществления сделок с недвижимостью", – сказал председатель Нотариальной палаты Тарво Пури.

"В отношении сделок с недвижимостью отчет анализирует как расходы (например, нотариальную плату), так и необходимое для осуществления сделки время и существующие бюрократические препоны. Таким образом, можно утверждать, что у нас в стране создана благоприятная для сделок с недвижимостью среда. На успешность Эстонии в данном рейтинге, несомненно, повлияли электронные решения, заметно сократившие время, необходимое для совершения нотариальных действий и регистрации сделок", – пояснил Пури.

Эстония также заняла 11-е место с точки зрения реализации условий договоров, 12-е место по деловому климату в целом, 14-е место в том, что касается начала предпринимательской деятельности, 17-е место с точки зрения внешней торговли, 21-е место в том, что касается уплаты налогов и 32-е место с точки зрения получения кредитов.

Также отчет оценивает, к примеру, простоту получения разрешения на строительство и подключения к электрической сети, защиту миноритарных инвесторов, режим трансграничной торговли и урегулирование вызванных неплатежеспособностью проблем.

Данные для составления отчета Всемирному Банку предоставляют предприниматели, юридические фирмы, бюро недвижимости и прочие организации из 190 стран мира.

С подробными результатами отчета "Doing Business" можно ознакомиться здесь.