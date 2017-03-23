Суд приговорил рэпера к полугоду тюрьмы за ограбление в Пыхья-Таллинне

Харьюский уездный суд в четверг признал известного под псевдонимом Beebilõust рэпера Андруса Эльбинга виновным в ограблении и приговорил его к частично реальному сроку заключения.

Суд решил, что вина Эльбинга в вооруженном ограблении магазина доказана, и приговорил его к трем годам заключения. Из них он должен будет провести в тюрьме шесть месяцев, а остальная часть наказания является условной с трехлетним испытательным сроком.

В течение испытательного срока Эльбингу запрещено употреблять наркотики и алкоголь, он также должен участвовать в социальной программе и подчиняться надзору службы пробации. В четверг Эльбинг заявил на суде, что понимает решение о наказании.

5 февраля в 12:30 в центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на улице Тёэстузе в Таллинне продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу. Патруль Кесклиннаского отделения полиции прибыл на место за две минуты и обнаружил в магазине 35-летнего Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust. В руках у него был нож.

Полиция велела мужчине бросить оружие и выйти из магазина. Он подчинился и мирной вышел. В инциденте никто не пострадал, полиция задержала Эльбинга в качестве подозреваемого. У него была выявлена средняя степень алкогольного опьянения. При задержании у него нашли наличные деньги.

Родившийся на Сааремаа Эльбинг ранее семь раз привлекался к ответственности в уголовном порядке. Прошлые нарушения были преимущественно кражами, совершенными в конце девяностых на Сааремаа

В 2000 году он на два года попал в тюрьму за нападение на полицейского, а с 2003 года он отбывал четырехлетнее заключение за причинение травмы, опасной для жизни. Эльбинг ударил другого мужчину в шею "розочкой" из бутылки, результатом стало повреждение верхней щитовидной артерии и серьезная потеря крови. В тюрьме он создал группу Verba Ab Intra и с отличием окончил среднюю школу.