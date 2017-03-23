ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"

В связи со смертью эстонского актера и режиссера Лембита Ульфсака изменится программа телеканала ETV+. Сегодня и в субботу покажут интервью Николая Караева с маэстро и художественный фильм "Мандарины".

23 марта в 22:15 начнется передача "25-й кадр: Лембит Ульфсак", после которой в 22:40 будет показан фильм Зазы Урушадзе "Мандарины", в котором Ульфсак сыграл одну из главных ролей.

25 марта в 13:15 – повтор передачи "25-й кадр: Лембит Ульфсак", после которой в 13:40 – фильм "Мандарины".

Лембит Ульфсак скончался 22 марта на 70-м году жизни.

С программой ETV+ можно ознакомиться на сайте etvpluss.err.ee.