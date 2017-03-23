Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину

Как заявил в четверг, 23 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле считают несправедливым решение украинских властей о запрете на въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017".

"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения", — сказал Песков, а также напомнил, что организаторы конкурса выразили сожаление в связи с действиями властей Украины, передает lenta.ru.

При этом Москва надеется, что решение еще будет пересмотрено.

"Мы, конечно, ожидаем, что это решение будет пересмотрено, и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе", — добавил официальный представитель Кремля.

В связи с запретом на въезд Самойловой в Украину, российское телевидение приняло решение отменить трансляцию конкурса, пишет Интерфакс.

"От России (на "Евровидение") никто в этом году не поедет, поэтому никто в этом году не будет транслировать этот конкурс (в России)", - сообщил корреспондент Всероссийской государственной теле-радиокомпании (ВГТРК).

В СМИ также сообщается, что певица сможет представлять Россиию на "Евровидении" в следующем году.

"В случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова", передает Интерфакс со ссылкой на Первый канал.

22 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.