В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы РФ

К этому моменту известно, что он был застрелен неизвестным на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace в районе 12 дня по восточноевропейскому времени, передает в четверг Би-би-си.

Очевидцы сообщают, что всего прозвучало около семи выстрелов, а на месте происшествия в данный момент лежат два тела без признаков жизни. Данные о личности второго погибшего расходятся: по некоторым сообщениям, это нападавший, раненный охранником экс-депутата, по другим, это сам охранник.

В киевской полиции сообщили, что нападавший был ранен, он задержан и сейчас находится в больнице.

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016 году.

После получения вида на жительство он дал украинской генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".

Фотография с места происшествия. Автор: Facebook/Max Sorokin