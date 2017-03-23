rus.err.ee

В Лондоне эвакуировали посетителей небоскреба Мэри-Экс ({{commentsTotal}})

Небосркеб Мэри-Экс. Автор: REUTERS
За рубежом
За рубежом

В Лондоне из-за дыма в подвальной части здания эвакуировали посетителей 40-этажного небоскреба Мэри-Экс, который из-за формы называют "Огурец".

По данным полиции, сработала пожарная сигнализация. Сообщение о задымлении поступило в 08:36 по местному времени (10:36 по эстонскому времени), сообщила в четверг lenta.ru.

По информации британского таблоида The Sun, у небоскреба находятся четыре пожарные машины. Отмечается, что пожарная служба была вызвана в связи с появлением дыма из подвала здания. На данный момент специалисты пожарной службы пытаются установить причину задымления, сообщил Interfax.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты.

Редактор: Дина Малова



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы РФ
МВД и КаПо о теракте в Лондоне: жителям Эстонии беспокоиться не о чем
ФОТО и ВИДЕО: под Харьковом горит крупнейший склад боеприпасов
ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"

ВИДЕО: Полиция связала нападение в Лондоне с исламским терроризмом

В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян

Известный российский актtр театра и кино Дмитрий Харатьян прибудет в Таллинн специально, чтобы выступить в роли "диктатора" во время всемирной акции грамотности.

Добавлено интервью артиста "Актуальной камере"

Решение по делу Каура Кендера суд огласит в мае
К программе языкового погружения присоединился 21 детский сад Таллинна
Михкельсон: IRL не соответствует ожиданиям прогрессивных правых избирателей
Мнение / Интервью
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра

Знаменитый российский режиссер Роман Виктюк приехал в Эстонию со своим новым спектаклем "Федра". Тридцать лет назад он уже ставил этот классический сюжет в переложении Марины Цветаевой, однако снова решил вернуться к нему и преподнести "Федру" несколько иначе. В новой постановке пьесы, которая считается одной из самых "женских" в русской литературе, сыграли лишь мужчины.

Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Дарья Саар: интересы аудитории должны быть выше корпоративных
Виктор Сольц: бред со смыслом
ИДА-ВИРУМАА
Убивший человека и расчленивший его труп нарвитянин может досрочно выйти из тюрьмы
Нарвский Александровский собор вернут EELK
Нарва-Йыэсуу все-таки хочет договориться с Нарвой, но не об объединении
Окружной суд не изменил обвинительный приговор врачу из Ида-Вирумаа
Жителю Эстонии не удалось вернуть конфискованные российской таможней 109 000 евро
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
ЗА РУБЕЖОМ
В Лондоне эвакуировали посетителей небоскреба Мэри-Экс
ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли четыре человека
Жертвы терактов в Брюсселе столкнулись с бюрократической машиной
Президент США Трамп поедет на саммит НАТО в Брюссель
Германия впервые депортирует двух уроженцев страны
Министр обороны Польши обвинил Туска в предательстве национальных интересов
ЭСТОНИЯ
Суд приговорил рэпера к полугоду тюрьмы за ограбление в Пыхья-Таллинне

Харьюский уездный суд в четверг признал известного под псевдонимом Beebilõust рэпера Андруса Эльбинга виновным в ограблении и приговорил его к частично реальному сроку заключения.

Эстония занимает шестое место в мире по легкости осуществления сделок с недвижимостью
Эйки Нестор сохранил за собой пост спикера Рийгикогу
Ристо Тейнонен решил продолжить судебный процесс с Эстонией
Новым канцлером Министерства образования станет Теа Варрак
Ратасу поставили среднюю оценку 3,34 по пятибалльной шкале
На ярмарке труда в Пярну предложат около 700 рабочих мест
ЭКОНОМИКА
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
ЕС предложит Великобритании после брексита зону свободной торговли
22.03
Кооперативный банк получит от Таллинна более миллиона евро
22.03
LHV: из-за отмывания денег в Эстонии могут возникнуть проблемы с платежами в долларах
22.03
В феврале закупочные цены на молоко в месячном сравнении пошли на спад
21.03
Убытки Nordica оказались меньше прогнозируемого
21.03
Финансовая разведка: Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег
СПОРТ
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
Контавейт начала теннисный турнир в Майами с уверенной победы
КУЛЬТУРА
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Дирижер Михаил Герц рассказал "АК+" о футболе, музыке и жизни
Ушел из жизни один из отцов рок-н-ролла Чак Берри
Eesti Laul
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
РАЗНОЕ
Юри Ратас примет участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в эстонской церкви в Петербурге
На новой выставке в Летной гавани можно будет провести спасательную операцию
Эстонские предприятия водоснабжения поделятся своими знаниями с Африкой
ВИДЕО: Финский фотограф сделал видео полета над Марсом
В Ласнамяэ спасатели пришли на помощь запертому в машине малышу
21.03
Осенью в Какумяэ откроется новый детский сад
20.03
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник Таллинн встретил астрономическую весну серией мероприятий
20.03
В этом году список миллионеров Forbes побил рекорд
etv+
Последние новости
13:50
В Лондоне эвакуировали посетителей небоскреба Мэри-Экс
13:49
Решение по делу Каура Кендера суд огласит в мае
13:30
В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы РФ
13:13
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян
12:58
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
12:56
ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"
12:32
Суд приговорил рэпера к полугоду тюрьмы за ограбление в Пыхья-Таллинне
12:22
Эстония занимает шестое место в мире по легкости осуществления сделок с недвижимостью
12:08
Эйки Нестор сохранил за собой пост спикера Рийгикогу
12:06
МВД и КаПо о теракте в Лондоне: жителям Эстонии беспокоиться не о чем
11:55
Юри Ратас примет участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в эстонской церкви в Петербурге
11:12
ФОТО и ВИДЕО: под Харьковом горит крупнейший склад боеприпасов
11:08
Ристо Тейнонен решил продолжить судебный процесс с Эстонией
10:58
На новой выставке в Летной гавани можно будет провести спасательную операцию
Полезно знать
Топ читаемости
22.03
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
22.03
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года
22.03
ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли четыре человека
22.03
Жителю Эстонии не удалось вернуть конфискованные российской таможней 109 000 евро
21.03
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
22.03
Нарва-Йыэсуу все-таки хочет договориться с Нарвой, но не об объединении
22.03
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
22.03
В прошлом году доходы президента Кальюлайд составили более 300 000 евро
21.03
Рийгикогу одобрил ограничение на использование тонких пластиковых пакетов
20.03
С апреля домашним птицам нельзя будет свободно гулять по двору
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 22.03.2017 (18:00)

ПОГОДА
В четверг синоптики обещают весеннюю погоду
Эстония
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Совет Больничной кассы отложил решение вопроса о зарплатах медиков на апрель
Число ДТП в Эстонии за 2016 год заметно превысило ранее озвученные цифры
Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией
Жители Луунья на глазах премьера выступили против принудительного слияния волости с Тарту
За рубежом
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми