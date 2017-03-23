В Лондоне посетителей небоскреба Мэри-Экс эвакуировали из-за задымления

В Лондоне из-за дыма в подвальной части здания эвакуировали посетителей 40-этажного небоскреба Мэри-Экс, который из-за формы называют "Огурец".

По данным полиции, сработала пожарная сигнализация. Сообщение о задымлении поступило в 08:36 по местному времени (10:36 по эстонскому времени), сообщила в четверг lenta.ru.

No sign of any incident but the Gherkin has been evacuated. I guess security at notable buildings very cautious today. pic.twitter.com/cjaI9JKZm0 — tristan (@tristanpc) March 23, 2017

По информации британского таблоида The Sun, у небоскреба находятся четыре пожарные машины. Отмечается, что пожарная служба была вызвана в связи с появлением дыма из подвала здания. На данный момент специалисты пожарной службы пытаются установить причину задымления, сообщил Interfax.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты.