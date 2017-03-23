Решение по делу Каура Кендера суд огласит в мае

В четверг, 23 марта, Харьюский уездный суд завершил слушания по уголовному делу писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии. Суд огласит свой вердикт 16 мая.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, отметив, что оглашение приговора будет открытым.

Прокурор Леа Пяхкель требует наказать Кендера штрафом в размере 3939 евро. Защитник писателя Паль Керес настаивает на оправдании своего клиента.

По словам самого Каура Кендера, весь этот уголовный процесс представляет собой преследование невиновного человека. В своем последнем слове литератор сказал, что в Европе нет ни одного другого языка, писать на котором было бы также опасно, как на эстонском. Таким образом, добавил Кендер, Эстония оказалась в одному ряду с Ираном и Саудовской Аравией.

Он также посетовал на печальную статистику - в Эстонии 99% лиц, которым предъявляют обвинения, суд позднее признает виновными, утверждает Кендер.

Процесс над Кендером начался 2 мая 2016 года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявила, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.