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Цахкна: одни и те же люди сидят и правят ({{commentsTotal}})

Маргус Цахкна. Автор: Мартин Дремлюга, ERR
Эстония
Эстония

По словам председателя партии Союз отечества и Res Publica (IRL) Маргуса Цахкна, выборы в руководящие органы партии проходят в соответствии с внутрипартийными закулисными договоренностями, и определенная группа политиков не позволяет партии вносить необходимые изменения в свою платформу.

Об этом Цахкна заявил в четверг, 23 марта, в интервью программе "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio.

Хотя председатель IRL не назвал конкретных имен, он очевидно намекает на представителей бывшей партии Res Publica Урмаса Рейнсалу, Кен-Марти Вахера, Свена Сестера и Сийма Кийслера, которые после слияния Res Publica и Союза отечества заняли прочное место в верхушке IRL.

"Я предложил целый ряд изменений в направлении прогрессивной, открытой националистической партии, но я вижу эдакую привычку к власти. Мол, сейчас в доме тепло, мы у власти, творим политику — эти [изменения] трудно продавить сверху. Мне как председателю партии нет смысла начинать перечислять имена, но есть чувство, что изменения не проходят", - сказал Цахкна, по словам которого дефицит внутрипартийной демократии и несменяемость верхушки мешают развитию партии.

"Долгие годы внутренней проблемой партии было развитие внутрипартийной демократии, которое бросалось в глаза и из-за которого, в частности, возникла Свободная партия. Одни и те же люди сидят и правят. Мы можем менять председателя [партии], но открытости добьемся только тогда, когда изменим и свои [внутрипартийные] правила", - пояснил он.

По словам главы IRL, во время выборов в руководящие органы партии всегда создаются блоки, заключающие между собой сделки. "Поскольку голосовать могут все участвующие в съезде члены партии, то обычно непосредственно перед съездом появляются новые выборщики, которые может быть и не знают, за какое мировоззрение выступает партия", - сказал Цахкна.

Он добавил, что эта ситуация не касается выборов председателя партии, потому что здесь у каждого члена партии один голос и избирается кандидат, имеющий наибольшую поддержку.

Ранее депутат Рийгикогу от IRL Марко Михкельсон в интервью радионовостям ERR сказал, что представители "республиканского" крыла партии долгое время тормозили ее развитие. В связи с этим Цахкна намерен созвать общий съезд и внести поправки в устав IRL. По данным издания Postimees, Цахкна хочет в два раза сократить состав правления партии, которое после слияния Союза отечества и Res Publica было расширено до 24 членов. Цель изменений — уменьшить влияние, которое оказывают на партию представители крыла "республиканцев".

По данным мартовского опроса, проведенного фирмой Turu-Uuringute по заказу ERR, за IRL сейчас готовы проголосовать 7% респондентов.

Редактор: Андрей Крашевский



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