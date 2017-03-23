Польша может отказаться подписывать декларацию юбилейного саммита ЕС в Риме

Премьер-министр Польши Беата Шидло в четверг заявила, что Польша может отказаться от подписания итоговой декларации саммита ЕС в Риме, если она не будет включать в себя приоритетные для Польши постулаты.

Глава польского правительства напомнила, что речь идет о четырех постулатах, которые содержатся в т. н. Варшавской декларации, которая была принята государствами Вышеградской группы, передает в четверг, 23 марта, Радио Польша.

Речь идет об укреплении единства Евросоюза, защите близкого сотрудничества в рамках НАТО, укреплении роли национальных парламентов, а также сохранении основ свободного рынка.

По словам Шидло, по вопросу постулатов Польши перед саммитом ЕС в Риме она проконсультировалась с президентом Анджеем Дудой и председателем правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским.

Неформальный саммит ЕС, приуроченный к 60-й годовщине подписания Римского договора, состоится 25 марта в Риме.

Одним из главных вызовов ЕС в настоящее время является будущее развитие сообщества в свете многочисленных кризисов и решения Великобритании начать переговоры о выходе из ЕС. Отсутствие единого подхода к реформе Евросоюза в последнее время обостряет противоречия между его странами-членами.