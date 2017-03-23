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Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ ({{commentsTotal}})

Лондон. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Террорист, который в среду совершил нападение в центре Лондона, родился в Великобритании и ранее попадал в орбиту интереса британских правоохранительных органов.

Об этом в четверг, 23 марта, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает служба новостей Би-би-си.

Она сообщила членам парламента, что исполнитель теракта несколько лет назад находился в разработке спецслужб по подозрению в насильственном экстремизме, но его роль оценивалась как периферийная и в настоящее время он не находился под наблюдением.

Ранее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что по имеющейся на данный момент информации нападавший действовал в одиночку. "Мы по-прежнему считаем, и это пока подтверждается нашим расследованием, что нападавший действовал в одиночку, и его вдохновлял международный терроризм", - сказал Роули, добавив, что в данный момент отсутствует информация о дополнительных угрозах.

Между тем ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", заявившая через свое новостное агентство, что нападавший был "солдатом "Исламского государства".

22 марта террорист направил свой автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, после чего врезался в ограду у здания британского парламента, вышел из машины и набросился с ножом на полицейского, который скончался от полученных ран. Другие охранявшие парламент полицейские открыли огонь по нападавшему. Жертвами террориста стали три человека: полицейский Кит Палмер, сотрудница Лондонского колледжа Айша Фрейд и мужчина около 50 лет, имя которого пока не называется. Сам нападавший был убит.

В общей сложности пострадали 40 человек. Из них в больнице находятся 29, в том числе семеро - в критическом состоянии.

В рамках расследования теракта арестованы восемь человек.

Редактор: Андрей Крашевский



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