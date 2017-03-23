Концерн Baltika вновь вышел в прибыль

После ухода с убыточных рынков Украины и России эстонский концерн по производству одежды Baltika в 2016 году вновь вышел в прибыль. В текущем году предприятие ждет роста прибыли.

В 2014-2015 гг Baltika ушла с украинского и российского рынков, которые спустя десять лет стали убыточными. В результате в 2016 году Baltika удалось достичь прибыли в размере 177 000 евро. Оборот в прошлом году превысил 47 млн евро. В 2017-2018 гг предприятие надеется нарастить прибыль, передает ERR Uudised.

Baltika, которой принадлежат пять торговых знаков, реализует свой товар в 127 магазинах (в том числе в 33 франшизных) в восьми странах, экспортируя 60% своей продукции. В этом году вышли на рынок Сербии, где открыли магазин в городе Нови-Сад.

От балтийского рынка большого роста ждать не приходится, но уход с российского рынка позволяет сосредоточиться на этом бизнесе. Роста прибыли ждут прежде всего от франшизы, интернет-торговли и оптовой торговли.

Совет Baltika 22 марта предложил на общем собрании для рефинансирования выпущенных ранее обменных облигаций эмитировать новые на сумму 4-4,5 млн евро. Мажоритарный акционер Baltika, KJK Fund Sicav-SIF, готов разметить новые облигации на сумму 3,6 млн евро.

Концепции будут пересмотрены

Концерн в настоящее время рассматривает реализацию своей продукции по концепции Monton And More, когда несколько брендов представлены в одном магазине, чтобы сэкономить расходы. В частности, это могло бы быть вариантом для небольших городов, где неразумно иметь отдельный магазин для каждого бренда.

Спустя пять лет у предприятия в странах Балтии, возможно, будет меньше магазинов, чем сейчас, что не исключает присутствия его брендов в новых торговых центрах.

Вероятно, 31 марта магазин Monton с обновленной розничной концепцией вернется в торговый центр Viru, так что из магазина Tallinna Kaubamaja предприятие уйдет.

Производственные единицы Baltika находятся в Таллинне в Ласнамяэ и в Ида-Вирумаа, центр логистики – в Таллинне. На предприятии работает более 1000 человек, из них на производстве – 400. В день на заводах в Эстонии можно производить до 1500 предметов одежды. Также у компании есть завод в Литве.

В 2016 году старейшему бренду предприятия – Baltman – исполнилось 25 лет. Самый большой объем продаж дает бренд Monton (59%), за ним следуют Mosaic (31%), Baltman (4%), Ivo Nikkolo (4%) и Bastion (2%).