ЕС вызвал турецкого посла из-за угроз Эрдогана в адрес европейцев

Власти Европейского союза вызвали постпреда Турции для объяснений сделанных в среду заявлений президента республики Тайипа Эрдогана о том, что в случае продолжения конфликта европейских стран с Анкарой скоро не один европеец не сможет безопасно выйти на улицы.

Об этом в четверг заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, передает ТАСС.

Заявления Эрдогана, из-за которых был вызван турецкий посол, прозвучали за несколько часов до теракта в Лондоне.

От дальнейших комментариев представители институтов ЕС отказались. "Сейчас, когда прошло столь короткое время после терактов (в Лондоне), мы предпочитаем соблюдать большую осторожность в оценочных комментариях", - заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Эрдоган заявил 22 марта во время выступления в Анкаре: "Я обращаюсь к Европе, которая грозит нам пальцем. Весь мир наблюдает за тем, что происходит. Турция не та страна, которую можно унижать, чьих министров можно выдворять и чьих граждан можно тащить волоком по земле".

"Если вы продолжите так же действовать, завтра ни один европеец, ни один человек с Запада не сможет безопасно ступить на улицу. Если вы пойдете по этому опасному пути, то сильнее всего пострадаете сами. Мы призываем Европу уважать демократию, права и свободы человека", - сказал он.

Резкие заявления стали звучать в Анкаре на фоне серии запретов на выступления турецких политиков в Европе, которые собирались агитировать местную турецкую диаспору накануне референдума о внесении поправок в конституцию Турции. Запреты привели к резкой реакции Анкары и спровоцировали волну обвинений в адрес Европы, в том числе в росте нацистских настроений, расизме и ксенофобии.